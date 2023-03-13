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14:32, 13 марта 2023Бывший СССР

Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси

Спикер МИД Украины Николенко отверг обвинения о поддержке Киевом протестов в Грузии

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Украина отвергает обвинения премьер-министра Ираклия Гарибашвили и иных представителей власти Грузии в поддержке протестов в Тбилиси и попытке втянуть республику в конфликт с Россией, заявил спикер украинского Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов», — заявил Николенко.

Он также отметил, что в Киеве ценят поддержку Украины грузинами и пообещал, что страна останется надежным другом народа Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики. По его словам, заявления Зеленского, призывавшие грузинских граждан выходить на акции протеста, свидетельствуют о том, что «этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло».

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Алевтина Запольская
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