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03:41, 13 марта 2023Бывший СССР

Зеленского призвали не вмешиваться в политическую жизнь Грузии

Премьер-министр Гарибашвили призвал Зеленского не вмешиваться в жизнь Грузии
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с телеканалом IMEDI призвал президента Украины Владимира Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики.

Политик призвал украинского лидера для начала разобраться с проблемами в своей стране. По его словам, заявления Зеленского, призывавшие грузинских граждан выходить на акции протеста, свидетельствуют о том, что «этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло».

Гарибашвили также отметил, что о необходимости перемен говорили и другие украинские политики. По его словам, это является прямым вмешательством в дела Грузии.

Премьер добавил, что Киев также ожидал открытия второго фронта в Грузии. Он заявил, что для этого в страну был направлен бывший президент республики Михаил Саакашвили.

Ранее Гарибашвили пообещал, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта для Украины. Политик обратился к прибывшим с территории Украины «нескольким десяткам человек» с призывом не поддаваться на провокации и не питать иллюзий относительно революционных движений.

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Марина Совина
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