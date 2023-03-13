Зеленского призвали не вмешиваться в политическую жизнь Грузии

Премьер-министр Гарибашвили призвал Зеленского не вмешиваться в жизнь Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с телеканалом IMEDI призвал президента Украины Владимира Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики.

Политик призвал украинского лидера для начала разобраться с проблемами в своей стране. По его словам, заявления Зеленского, призывавшие грузинских граждан выходить на акции протеста, свидетельствуют о том, что «этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло».

Гарибашвили также отметил, что о необходимости перемен говорили и другие украинские политики. По его словам, это является прямым вмешательством в дела Грузии.

Премьер добавил, что Киев также ожидал открытия второго фронта в Грузии. Он заявил, что для этого в страну был направлен бывший президент республики Михаил Саакашвили.

Ранее Гарибашвили пообещал, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта для Украины. Политик обратился к прибывшим с территории Украины «нескольким десяткам человек» с призывом не поддаваться на провокации и не питать иллюзий относительно революционных движений.

