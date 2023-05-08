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23:11, 8 мая 2023Россия

Мэр Белгорода решил отменить праздничные мероприятия 9 мая

Мэр Белгорода Демидов решил отменить праздничные мероприятия 9 мая в целях безопасности
Валентин Демидов

Валентин Демидов. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что принял решение отменить праздничные мероприятия 9 мая в целях безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — отметил Демидов.

Глава города подчеркнул, что запланированные мероприятия ко Дню Победы «проведут обязательно, когда позволит обстановка». А 9 мая Демидов предложил «ограничиться возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны» и «поздравлением дорогих ветеранов».

Во многих регионах России отказались от проведения парадов и шествий в День Победы. В частности, парад не состоится в Крыму и Севастополе, Новочеркасске, а также в Белгородской, Курской, Курганской и Брянской областях.

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Юлия Мискевич
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