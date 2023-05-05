В российском городе отменили запланированный парад Победы

Губернатор Голубев заявил об отмене запланированного парада Победы в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области отменили парад Победы, запланированный ранее. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Информирую вас о том, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске», — сообщил глава российского региона.

Парад Победы также пройдет в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. В параде примут участие подразделения из зоны СВО. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть. Как сообщил Песков, спецслужбы делают все необходимое, чтобы предотвратить возможные провокации Украины в День Победы.

Во многих регионах России отказались от проведения парадов и шествий в День Победы. В частности, парад не состоится в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях.