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11:05, 5 мая 2023Россия

В российском городе отменили запланированный парад Победы

Губернатор Голубев заявил об отмене запланированного парада Победы в Новочеркасске

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новочеркасске Ростовской области отменили парад Победы, запланированный ранее. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Информирую вас о том, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске», — сообщил глава российского региона.

Парад Победы также пройдет в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. В параде примут участие подразделения из зоны СВО. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть. Как сообщил Песков, спецслужбы делают все необходимое, чтобы предотвратить возможные провокации Украины в День Победы.

Во многих регионах России отказались от проведения парадов и шествий в День Победы. В частности, парад не состоится в Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях.

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Анастасия Шейкина
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