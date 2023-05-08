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08:10, 8 мая 2023Россия

Военкор назвал причины провала готовящегося наступления ВСУ

Военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит бойцов для успешного осуществления контрнаступления

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru прокомментировал подготовку Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления и назвал причины его провала. По его словам, для осуществления своих планов украинским военным не хватает большого количества бойцов.

«Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим», — заявил он.

Коц уточнил, что в настоящее время численность находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военных у России и Украины примерно равное, в связи с чем Киеву вряд ли удастся добиться значительных успехов. Он отметил, что для этого численность бойцов наступающей стороны должна быть хотя бы в три раза выше, чем у обороняющейся, при боях в городе — в пять раз, а в горно-лесистой местности — в семь раз.

Военкор добавил, что российские солдаты на каждом из направлений готовы к любым сценариям ведения военных действий.

Ранее обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант рассказали, что российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть свои планы по осуществлению контрнаступления.

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Марина Совина
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