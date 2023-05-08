Названа дата проведения досрочных выборов президента Узбекистана
Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля этого года. Дата названа в сообщении на сайте главы государства, она утверждена указом президента.
Ранее действующий президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов, а также конституционный закон, позволяющий проведение досрочных выборов главы государства по решению инкумбента.
Назначенные Мирзиеевым выборы будут первыми после внесения поправок в конституцию об обнулении сроков его полномочий. Сейчас он находится на втором сроке президентства, и после вступления в силу изменений может вновь баллотироваться на этот пост. Поправки также предполагают, что сроки его полномочий продлеваются с пяти до семи лет.