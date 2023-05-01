В Узбекистане проголосовали за обнуление сроков президента

В Узбекистане проголосовали за изменение Конституции с обнулением сроков президента

В Узбекистане 90,21 процента избирателей проголосовали за изменение Конституции. Согласно поправкам, сроки действующего президента Шавката Мирзиеева будут обнулены, а также продляются полномочия главы государства с пяти до семи лет. Об этом заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев, передает «Газета.uz».

По предварительным данным, явка на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции составила 84,54 процента. Основной закон республики запланировано обновить в общей сложности на 65 процентов, пишет ТАСС. Исходя из поправок, Мирзиеев сможет баллотироваться в президенты в третий раз в 2026 году. Кроме того, изменения предполагают провозглашение Узбекистана социальным государством, а также отмену смертной казни.

В 2022 году из-за поправок в Конституцию Узбекистана произошли массовые протесты в Каракалпакии, которые могли лишить жителей региона права провести референдум о выходе из состава республики. Позже президент страны предложил не вносить изменения в основной закон, касающиеся суверенитета региона.