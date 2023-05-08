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23:59, 8 мая 2023Забота о себе

Диетолог раскрыл секреты долголетия

Диетолог Брыкин назвал правильный рацион питания секретом долголетия

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

Врач, спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин раскрыл секреты долголетия в беседе с RT.

Он сообщил, что здоровье долгожителей по всему миру связано с ежедневным рационом. По его словам, уже давно доказана польза средиземноморской диеты, в которую входят морепродукты и рыба жирных сортов. Врач отметил, что эти продукты содержат много необходимых жирных кислот, витаминов и минералов.

Специалист подчеркнул, что в рационе жителей Италии и Испании много свежих овощей, фруктов и зелени, которые нормализуют работу ЖКТ. По его словам, они также используют свежевыжатое оливковое масло, которое богато насыщенными жирами. Врач сообщил, что такая диета помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза.

Нутрициолог также подчеркнул, что особенного внимания заслуживают долгожители Кавказа. По его словам, в их рационе много жареного красного мяса. Врач предупредил, что этот продукт увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. При этом жители Кавказа едят мясо веками, и их ЖКТ уже приспособлен к его перевариванию, сказал он. «Кроме того, феномен долгожительства в горных районах Кавказа связывают с употреблением талой воды — есть исследования, которые доказывают её пользу для здоровья», — сказал специалист.

Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала закуску, которая улучшит пищеварение и поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления шашлыка. Она посоветовала россиянам заедать шашлык зеленью.

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Марина Совина
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