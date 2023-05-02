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17:03, 2 мая 2023Забота о себе

Россиянам порекомендовали полезную закуску к шашлыку

Диетолог Нурия Дианова дала совет есть шашлык с зеленью, чтобы избежать тяжести в желудке

Фото: FotosDo / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала закуску, которая, по ее мнению, улучшит пищеварение и поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления шашлыка. Мнение специалиста приводит издание Ura.ru.

Диетолог дала россиянам совет заедать шашлык зеленью. По ее словам, эта добавка полезна для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, помогает легче переваривать мясо и усваивать из него питательные вещества. Врач рекомендовала перед употреблением промыть листья и ненадолго замочить их в теплой воде с солью.

Дианова отметила, что зелень лишь помогает работе ЖКТ, а не уменьшает вредное воздействие жирного мяса. Если есть слишком много шашлыка, возможно развитие панкреатита или холецистита, предупредила врач. Эти болезни вызывают сильные боли и в некоторых случаях требуют хирургического лечения.

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Дианова посоветовала с осторожностью есть шашлык людям с заболеваниями желчного пузыря. Также она добавила, что дополнительным ударом по поджелудочной железе, почкам и печени станет употребление алкоголя вместе с жареным мясом.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл правила правильного выбора мяса для шашлыка. По мнению специалистов ведомства, серый жир и дряблая консистенция являются признаками некачественного мяса.

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Екатерина Улитина
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