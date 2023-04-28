Роспотребнадзор раскрыл правила правильного выбора мяса для шашлыка

Роспотребнадзор: серый жир и дряблая консистенция являются признаками некачественного мяса

Чтобы шашлык получился вкусным и безопасным для здоровья, при выборе мяса рекомендуется придерживаться нескольких простых правил, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора. Там также назвали состав «правильного» шашлыка-полуфабриката.

Как выбрать мясо для шашлыка

Покупать мясо россиянам посоветовали в специально оборудованных для этого торговых точках. Дело в том, что только там созданы правильные условия для его хранения и реализации. Перед покупкой следует оценить внешний вид и цвет, состояние жира и сухожилий, консистенцию, запах. Признаками свежего качественного мяса являются:

• Тонкая сухая корочка бледно-красного цвета;

• Жир белый, кремовый или желтоватый;

• Запах свежий, естественный, без специй, химии и признаков гнили;

• Плотная консистенция;

• Ямка, которая образуется при надавливании и быстро выравнивается;

• При варке образуется ароматный, прозрачный бульон.

Иногда под видом охлажденного продается размороженное мясо, предупредили в Роспотребнадзоре. Оно не опасно для здоровья, но содержит меньше полезных веществ и менее вкусно, чем свежее. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные.

Признаки плохого мяса

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных ниже признаков, не покупайте мясо — оно может быть некачественным и опасным для здоровья, предостерегли в Роспотребнадзоре.

• Потеки внутри упаковки свидетельствуют о том, что она была повреждена или мясо хранилось неправильно;

• Если надавить пальцем на поверхность несвежего мяса, то ямка выравнивается медленно (1 минуту и дольше);

• В мышечной ткани испорченного мяса видны белесоватые пузырьки или другие посторонние вкрапления;

• Консистенция мягкая, дряблая;

• Внутренняя поверхность куска липкая или покрыта слизью;

• Запах кислый, гнилостный, затхлый;

• Бульон при варке отдает гнилью;

• Цвет на разрезе серый или зеленоватый, местами почерневшая поверхность;

• Серый жир — признак лежалого продукта.

Россиян предупредили, что продавцы могут вымачивать испорченное мясо в уксусе или марганцовке, чтобы избавиться от несвежего запаха. О вымачивании в уксусе могут свидетельствовать нечеткие, размытые края куска, а в марганцовке — розовый жир и желтые кости.

Как выбрать шашлык в маринаде

При покупке уже замаринованного шашлыка важно изучить не только его внешний вид, но и маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса. Выбирать лучше высший или первый (во всех сортах ниже будет много сухожилий). Также следует убедиться, что в составе нет фосфатов. Если там значится пищевая добавка Е450, стоит отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.

«Также необходимо обратить внимание на дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лучше брать мясо в заводской упаковке, чтобы при этом в нем не было слишком много жидкости. Дело в том, что охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное и залитое уксусом, наоборот, выделяет сок.

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее, предостерегли в Роспотребнадзоре.

Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и тому подобное) пресс-служба Роспотребнадзора

Неправильно выбранное или недостаточно термически обработанное мясо может быть опасно для здоровья, сказали в Роспотребнадзоре. В частности, через него возможна передача трех нозологических форм паразитарных заболеваний: трихинеллез, тениаринхоз и тениоз.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина и шеф-повар Дмитрий Табаков в беседе с «Лентой.ру» рассказали, как вкусно замариновать и приготовить шашлык.