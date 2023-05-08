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07:21, 8 мая 2023Мир

Американских военных призвали остановить «неминуемое вторжение»

Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

Фото: Paul Ratje / Reuters

США должны остановить неминуемое вторжение мигрантов, которое ожидается уже на этой неделе. Об этом в своем Twitter написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Она пояснила, что после прекращения действия «Раздела 42» на этой неделе миграционный кризис обрушится на страну, превратившись в кризис национальной безопасности. «Ситуация уже нестабильна», — отметила она.

Отмена законодательной нормы «Раздел 42» в США запланирована на 11 мая. Ожидается, что после этого через южную границу США захлестнет массовый приток нелегальных мигрантов.

В декабре 2022 года бывший президент США Дональд Трамп предрек стране катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией. «Отменяя то, что осталось от раздела 42, [президент США Джо] Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел», — заявил он.

«Раздел 42» был создан как мера для борьбы с распространением опасных заболеваний еще в середине XX века. В 2020 году во время пандемии коронавируса президент Дональд Трамп использовал ее, чтобы не допускать к американским границам просителей убежища. Таким образом Белый Дом пытался бороться с задержанными нелегалами и быстро высылать их за пределы США, тем самым лишая их возможности подать документы на убежище.

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Марина Совина
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