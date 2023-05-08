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16:15, 8 мая 2023Экономика

Российские акции опередили валютные по доходности

«Ъ»: ПИФы с российскими акциями в апреле оказались самыми доходными

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ориентированные на российские акции, в апреле оказались самыми доходными, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные InvestFunds.

Более трети таких фондов принесли инвесторам доход выше 5 процентов, а у двух лучших ПИФов рост стоимости пая превысил 10 процентов. При этом в мае их опережали по доходности фонды с валютными активами. Расстановка сил изменилась из-за резкого роста российского фондового рынка — в апреле индекс Мосбиржи вырос на 7,5 процента, до 2635 пунктов, вернувшись к уровням начала апреля прошлого года.

Рынок рос в первую очередь благодаря ожиданию больших дивидендных выплат от российских игроков, объясняют эксперты. Позитивный тренд в апреле также поддержало ослабление рубля и сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, улучшившее положение нефтегазовых экспортеров, рассказала аналитик инвестгруппы ТРИНФИКО Мария Трофимова.

В апреле журналисты газеты прогнозировали, что даже в трудных экономических условиях дивиденды многих российских компаний будут двузначными в 2023 году. «Ъ» приводил оценку эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, согласно которой суммарный объем выплат превысит 875 миллиардов рублей, и их основная часть придется на акции Сбербанка.

В апреле Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов в размере 565 миллиардов рублей (25 рублей за акцию). Высокие дивиденды также рекомендовали советы директоров ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и НОВАТЭКа.

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Софья Ермакова
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