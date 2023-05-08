В российском регионе нашли обломки неизвестного объекта

SHOT: в Краснодарском крае на участке около жилого дома нашли обломки неизвестного объекта

В Краснодарском крае на участке около жилого дома нашли обломки неизвестного объекта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Тамани рассказали, что слышали взрыв в небе 8 мая около шести часов вечера. Отмечается, что территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. По предварительной информации, сбили беспилотник. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Беспилотник был сбит над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района.

Также 8 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Валуйском городском округе Белгородской области.