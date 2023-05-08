Пашинян приедет в Москву на День Победы

Премьер Армении Пашинян приедет в Москву на День Победы по приглашению Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Москву c официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Премьер-министр сегодня отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. 9 мая он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.