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12:47, 8 мая 2023Бывший СССР

Пашинян приедет в Москву на День Победы

Премьер Армении Пашинян приедет в Москву на День Победы по приглашению Путина

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Москву c официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Премьер-министр сегодня отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. 9 мая он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

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