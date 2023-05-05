В Кремле допустили встречу Путина и Пашиняна

Песков сообщил, что на следующей неделе может состояться встреча Путина с Пашиняном

На следующей неделе может состояться встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», — заявил Песков.

4 мая Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе, однако не стал раскрывать его подробности.

В апреле Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Во время беседы политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе «с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе» и договорились продолжать контакты на различных уровнях.