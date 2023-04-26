Премьер Армении обсудил обстановку в Карабахе с Путиным

Премьер Армении Пашинян обсудил по телефону с президентом Путиным обстановку в Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что во время беседы политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе «с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе». При этом стороны согласились с необходимостью «неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей» между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, Путин заявил о солидарности с народом Армении в связи с недавним Днем памяти жертв геноцида армян и договорился продолжать контакты с Пашиняном на различных уровнях.

О телефонных переговорах российского президента и армянского премьера сообщалось в начале апреля. Тогда политики обсуждали вопросы, связанные с обстановкой в Лачинском коридоре и Карабахе.