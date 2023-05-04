Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву на следующей неделе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе. Его заявление в Пражском центре трансатлантических отношений передает РИА Новости со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Другие подробности планируемого визита армянский премьер не привел.

Ранее стало известно, что в мае глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведут переговоры в России. До этого Никол Пашинян заявил, что готов подписать обсуждаемый на переговорах с Азербайджаном документ. Он также поручил участникам переговорного процесса вести его свободно и на основе публичных мнений властей страны.