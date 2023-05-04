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10:27, 4 мая 2023Бывший СССР

Переговоры Армении и Азербайджана проведут в России

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов проведут переговоры в России в мае
Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведут переговоры в России в мае. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в городе Шуша, его слова приводятся на сайте главы государства.

«В этом месяце в России должен состояться следующий раунд переговоров между министрами двух стран — Армении и Азербайджана», — сказал он. Политик также назвал прямые переговоры между странами более полезными и нужными.

По мнению Алиева, Баку и Еревану следует и дальше двигаться в этом направлении, если Армения готова. Говоря о переговорах Байрамова и Мирзояна, которые проходят в Вашингтоне, он выразил надежду, что они ознаменуются хотя бы признаками прогресса.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать обсуждаемый на переговорах с Азербайджаном документ. Он также поручил участникам переговорного процесса вести его свободно и на основе публичных мнений властей страны.

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Кристина Есикова
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