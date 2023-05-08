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08:52, 8 мая 2023Мир

Польшу предупредили о последствиях требований репараций от Германии

Аналитик Араужо: амбиции Польши могут привести к возникновению нового конфликта в Европе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Намерение Польши добиться от Германии военных репараций может обернуться конфликтом, последствия которого отразятся на всем коллективном Западе. Такое мнение в статье для портала InfoBrics выразил аналитик, исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо.

По его словам, польские власти не задумываются, к чему могут привести их действия. Противостояние Варшавы и Берлина аналитик назвал «еще одной трещиной внутри западного альянса». Помимо этого, добавил он, Польша также демонстрирует стремление стать главным вассалом США в Европе.

Араужо отметил, что руководство страны использует украинский кризис для продвижения собственных интересов в регионе, однако Германия, являющаяся экономическим и политическим лидером Европы, не намерена уступать «пьедестал». Это может привести к эскалации отношений между Варшавой и Берлином, резюмировал аналитик.

В сентябре прошлого года глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил о решении властей страны официально потребовать от Германии выплатить 1,32 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный полякам в военное время.

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Марина Совина
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