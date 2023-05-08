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07:54, 8 мая 2023Россия

В российском городе пони напал на семилетнего мальчика

В Москве пони дважды ударил семилетнего мальчика, его госпитализировали с переломами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Москве пони напал на семилетнего мальчика, нанеся ему несколько ударов копытами. После встречи с животным ребенка госпитализировали в больницу с переломами, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в четверг, 4 мая, на детской площадке в Новой Москве, когда мальчик катался на велосипеде. В какой-то момент он врезался в пони, не справившись с управлением. Испугавшаяся лошадь ударила ребенка по бедру, после чего тот попытался убежать, но получил еще один удар, когда повернулся к животному спиной. После произошедшего пострадавшего доставили в столичную больницу, где ему диагностировали несколько переломов.

Ранее в деревне Черниговка в Башкирии пожилую женщину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после того, как ее сбил пони. Врачи диагностировали у нее частичную амнезию и внутреннее кровотечение.

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Марина Совина
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