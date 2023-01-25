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08:51, 25 января 2023Россия

Россиянка попала в больницу с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони

В Башкирии женщину госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони

В деревне Черниговка в Башкирии пенсионерка попала в больницу с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, россиянка гуляла по населенному пункту вместе с сестрой. В это время неожиданно для них появился пони — он был без кучера, но запряжен в сани. Лошадь сбила женщину с ног.

После случившегося врачи диагностировали у пенсионерки частичную амнезию и внутреннее кровотечение. Теперь за ее состоянием следят нейрохирурги.

Ранее в Омской области на базе отдыха верблюд до смерти искусал сторожа. Мужчина попал в больницу с политравмой и тяжелой мозговой травмой, он скончался в реанимации. Впоследствии выяснилось, что напавшего на человека верблюда застрелил из ружья местный житель по просьбе соседей.

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Анастасия Шейкина
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