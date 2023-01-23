Верблюда с российской охотничьей базы застрелили после нападения на сторожа

Shot: под Омском застрелили верблюда, убившего сторожа охотничьей базы

Верблюда с российской охотничьей базы под Омском, напавшего на 51-летнего сторожа и искусавшего его до смерти, застрелил местный житель. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам свидетельницы произошедшего, животное по просьбе соседей убил один из жителей деревни, у которого было ружье. Женщина объяснила, что люди попросили об этом, испугавшись возможной агрессии верблюда в их сторону.

По данным канала, записи, снятые камерами наблюдения, показали, что искусанный зверем мужчина первым ударил верблюда по морде. По утверждению родственников погибшего, таким способом охранник пытался отогнать животное от припаркованных рядом машин, которые тот якобы начал топтать.

Верблюд набросился на сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области 21 января. Мужчину пытались спасти, но он скончался в реанимации. В произошедшем разбирается полиция.