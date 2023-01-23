На российской базе отдыха верблюд набросился на сторожа и искусал его до смерти

На базе отдыха под Омском верблюд набросился на 51-летнего сторожа и искусал его до смерти

На базе отдыха «Березка», расположенной в Тюкалинском районе Омской области, верблюд набросился на 51-летнего сторожа и искусал его до смерти. Об этом сообщает портал «Город55».

По данным издания, все произошло 21 января. После атаки животного россиянина доставили в больницу. Медики диагностировали у него политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Сторожа пытались спасти, но он скончался в реанимации. О произошедшем врачи сообщили в полицию.

Правоохранителям удалось установить, что база отдыха принадлежит предприятию «Завод сборного железобетона №6». Его владелец — застройщик Юрий Гуринов.

В октябре 2022 года сообщалось, что на Сахалине медведь загрыз 60-летнюю женщину-повара. Хищник утащил ее в лес и убил.

Позднее зверя нашли и застрелили. Медведь оказался крупным — больше двух метров в длину, возрастом примерно 5-6 лет.