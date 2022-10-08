На Сахалине медведь загрыз женщину-повара

На Сахалине крупный медведь загрыз 60-летнюю женщину-повара

На Сахалине медведь загрыз 60-летнюю женщину-повара. Зверь утащил ее в лес и убил, пишет портал astv.ru со ссылкой на агентство лесного и охотничьего хозяйства области.

8 октября около 14:00 крупный медведь забрел на территорию предприятия в Тымовском районе, занимающегося лесозаготовкой. Хищник напал на женщину, которая работала там поваром, и унес ее в лес. Свидетели вызвали полицию и сотрудников лесничества.

Медведя удалось найти и застрелить. Особь оказался крупной — больше двух метров в длину, возрастом примерно 5-6 лет. Найдя тело, специалисты обнаружили, что потерпевшая скончалась от полученных травм. Происшествие расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Летом 2022 года в Индии медведь за один день убил собиравшего хворост мужчину и его родных, которые искали погибшего в лесу. Нападения произошли в округе Нуапада на западе штата Одиша. 60-летний житель деревни Самарсингх Ратан Маджи пошел в лес заповедника «Дуахен», а к вечеру его пошли искать трое родственников и односельчанин. Двое из них погибли.