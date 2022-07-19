Медведь за один день убил трех жителей деревни

The Times of India: в Индии медведь за один день убил мужчину и искавших его родных

В Индии медведь за один день убил собиравшего хворост мужчину и его родных, которые искали погибшего в лесу. Об этом сообщает The Times of India.

Нападения произошли в округе Нуапада на западе штата Одиша в пятницу, 15 июля. 60-летний житель деревни Самарсингх Ратан Маджи пошел в лес заповедника «Дуахен» в первой половине дня. К вечеру мужчина так и не вернулся, и на его поиски отправились трое родственников и односельчанин.

Когда селяне шли по лесу, из кустов выскочил медведь и набросился на них. Двоим индийцам удалось забраться на деревья и спастись, но 30-летнего Накула Маджи и 32-летнего Раби Рану хищник растерзал на месте. Считается, что Ратана Маджи убил тот же медведь.

На следующий день представители Департамента лесного хозяйства Индии сообщили, что семьям погибших выплатят по 400 тысяч рупий (около 281,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Андхра-Прадеш жертвами нападения медведя стали девять человек за два дня. Сначала зверь убил 72-летнего фермера, а на следующий день покалечил восьмерых его односельчан, которые строили сарай.