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Медведь убил пожилого мужчину, вернулся на следующий день и покалечил фермеров

The Times of India: медведь убил 72-летнего мужчину и покалечил восемь фермеров за два дня

Фото: Getty Images

В Индии жертвами нападения медведя стали девять человек за два дня. Об этом сообщает The Times of India.

Атаки произошли 19 и 20 июня в округе Срикакулам штата Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. В воскресенье агрессивный зверь напал на 72-летнего жителя деревни Кадишинги, Конандо Рао и убил его.

На следующий день после смерти пожилого мужчины, восемь местных фермеров и вызвавшихся им помочь односельчан отправились строить сарай на плантации кешью между деревнями Кадишинги и Ваджрапукоттуру, опасаясь, что медведь вернется. Именно это и произошло, когда мужчины еще не успели завершить строительство укрытия. Зверь бросился на людей и серьезно покалечил шестерых из них. Ранения получили все восемь индийцев.

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Пострадавших немедленно доставили в больницу, где они находятся сейчас в стабильном состоянии. Полицейским пока не удалось выследить медведя. Они считают, что зверь явился в деревню в поисках еды и воды.

Ранее сообщалось, что 90-летняя жительница США сумела отбиться и прогнать медведя, который забрел к ней во двор. Женщина сумела прогнать зверя при помощи садового стула.

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Никита Савин
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