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90-летняя женщина отбилась от медведя при помощи стула

WYMT-TV: 90-летняя Альта Уильямс из США прогнала медведицу и медвежат при помощи стула

Фото: Dušan veverkolog / Unsplash

Жительница США сумела отбиться и прогнать медведя, который забрел к ней во двор, при помощи садового стула. Об этом сообщает WYMT-TV.

Альта Уильямс из города Севьервилл, штат Теннеси, рассказала, что сидела на крыльце своего дома, когда во дворе появилась медведица с тремя медвежатами. «У нас тут встречаются медведи. С каждым годом все чаще», — заметила 90-летняя женщина.

Когда хищница приблизилась к пенсионерке, та схватила садовый стул, валявшийся на лужайке, и начала трясти им, пытаясь шуметь как можно сильнее. Медведица совершила один выпад в сторону женщины, оцарапала ей руку, однако после этого сразу же убежала, видимо, испугавшись грохота стула. Медвежата последовали за матерью.

Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали у Уильямс не опасные для жизни легкие травмы.

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Американка рассказала, что довольно часто видит медведей в округе, но обычно они убегают при появлении человека, так что произошедший с ней инцидент она назвала необычным. Она также отметила, что всегда хорошенько прячет все продукты, чтобы не они не привлекали хищников.

Ранее сообщалось, что в штате Теннеси, на территории национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, медведь напал на женщину и трехлетнюю девочку в кемпинге. После нападения животное отловили и усыпили биологи парка.

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Никита Савин
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