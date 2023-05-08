Власти ПМР попросили Россию увеличить число миротворцев

Глава представительства ПМР в РФ: Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев

Власти непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) просят Россию увеличить число миротворцев. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

Собеседник агентства указал, что мера, которую просят принять власти ПМР, оправдана ростом рисков безопасности.

Дипломат напомнил, что в Москве еще в 1995 году без согласования с Объединенной контрольной комиссией в одностороннем порядке решили снизить численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть.

«То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности», — отметил Манаков, добавив, что штатная численность миротворцев, установленная комиссией, составляет 3100 человек.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев держит войска около границ с Приднестровьем.