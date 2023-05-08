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14:34, 8 мая 2023Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Шуляковский

Заслуженный артист России Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке.

Артист скончался 7 мая. Дата и место прощания с актером пока не называются.

С 1974 года Виктор Шуляковский был одним из ведущих актеров Театра на Таганке. Его последней работой там был спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Любимова.

Актер известен ролями в картинах «Бумер. Фильм второй», «Серые волки», «Мертвые души» и других.

7 мая стало известно, что на 65-м году жизни умер актер Александр Тютрюмов, игравший в сериале «Убойная сила». Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. За свою карьеру Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

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Алина Гончарова
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