Умер актер из «Убойной силы»

«112»: в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет умер актер Александр Тютрюмов

Актер Александр Тютрюмов, известный по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 7 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тютрюмову было 64 года. Артист скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга, однако другие подробности о причинах его смерти пока неизвестны.

Известно, что актер родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии со специальностью «продюсер кино и телевидения». За свою карьеру Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

Ранее в мае стало известно о том, что в Москве в возрасте 65 лет умер актер Михаил Бескоровайный, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня». Предварительной причиной смерти артиста стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту его смерти полиция начала проверку.