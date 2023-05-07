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12:12, 7 мая 2023Культура

Умер актер из «Убойной силы»

«112»: в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет умер актер Александр Тютрюмов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Тютрюмов, известный по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности», скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 7 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тютрюмову было 64 года. Артист скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга, однако другие подробности о причинах его смерти пока неизвестны.

Известно, что актер родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии со специальностью «продюсер кино и телевидения». За свою карьеру Тютрюмов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

Ранее в мае стало известно о том, что в Москве в возрасте 65 лет умер актер Михаил Бескоровайный, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня». Предварительной причиной смерти артиста стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту его смерти полиция начала проверку.

Полина Кислицына
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