Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»

Актер сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный скончался на 66-м году жизни

В Москве умер российский киноактер Михаил Бескоровайный. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

«1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал инсайдер. Бескоровайный скончался в ночь на 1 мая. По факту смерти артиста полиция начала проверку.

Михаил Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою творческую карьеру он сыграл более чем в 50 сериалах и фильмах. Бескоровайный снимался в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня», «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ» и «День радио». Он озвучил две картины из трилогии «Матрица», «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», все части киносерии «Хоббит», «Джон Уик 2» и многих других лент.

Ранее стало известно о кончине народного артиста России Георгия Демурова. Он скончался в воскресенье, 30 апреля, на 83-м году жизни. Причины смерти актера не раскрываются.