Умер народный артист России Георгий Демуров

На 83-м году жизни скончался народный артист России Георгий Демуров

На 83-м году жизни скончался народный артист России Георгий Демуров. Об этом сообщается в официальной группе Нижегородского театра драмы имени Горького во «ВКонтакте».

Актер умер в воскресенье, 30 апреля, причины его смерти не раскрываются.

«Утрата огромная, горькая, невосполнимая — для всех, кто его знал и любил, для нашего театра, для всего театрального сообщества. Когда Георгий Сергеевич появлялся в театре, все вокруг оживало, приобретало смысл и особую театральную ауру», — написали представители культурного учреждения. В сообщении добавили, что прощание с артистом состоится 3 мая в зале культурного учреждения.

Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. С 1965-го начал работать в Нижегородском театре драмы имени Горького, на сцене которого прослужил 58 лет. За этот период артист сыграл более 150 ролей, в числе которых — лорд Грей в спектакле «Ричард Третий», Петруччио в «Укрощении строптивой», Скалозуб в «Горе от ума». В период с 2004 по 2012 год являлся худруком культурного учреждения.

Помимо этого, Демуров снимался в кино. В 2004-м исполнил роль Иосифа Сталина в телевизионном проекте «Конвой PQ-17».

В 1983 году актеру было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России», в 1996-м — народного артиста России.