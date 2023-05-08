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15:38, 8 мая 2023Россия

В Курской области из детского сада вынесли снаряд после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области сообщил, что после обстрела ВСУ из детского сада вынесли снаряд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Специалисты группы разминирования после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли неразорвавшийся снаряд из детского сада в поселке Теткино. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он указал, что учреждение продолжают обстреливать, несмотря на то, что оно ради безопасности детей не работает с весны прошлого года.

Глава региона восхитился мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб, а также заявил о планах отпраздновать День Победы. «Будем максимально бдительны!» — заверил он.

О том, что бойцы ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничной Курской области сообщалось накануне, 7 мая. Губернатор региона уточнял, что под удар попал поселок Теткино Глушковского района.

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Варвара Кошечкина
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