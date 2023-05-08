В Курской области из детского сада вынесли снаряд после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области сообщил, что после обстрела ВСУ из детского сада вынесли снаряд

Специалисты группы разминирования после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли неразорвавшийся снаряд из детского сада в поселке Теткино. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он указал, что учреждение продолжают обстреливать, несмотря на то, что оно ради безопасности детей не работает с весны прошлого года.

Глава региона восхитился мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб, а также заявил о планах отпраздновать День Победы. «Будем максимально бдительны!» — заверил он.

О том, что бойцы ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничной Курской области сообщалось накануне, 7 мая. Губернатор региона уточнял, что под удар попал поселок Теткино Глушковского района.