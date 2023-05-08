В Малайзии заявили о приближении мировой войны из-за антироссийских действий США

Экс-премьер Малайзии Мохамад: антироссийские действия США приближают мировую войну

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью изданию Global Times рассказал, что антироссийские действия США приближают начало новой мировой войны, в которой страны разделятся на противоборствующие блоки.

«Соединенные Штаты попытаются привлечь другие страны к мерам, нацеленным против РФ. России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее», — заявил он.

По его словам, это приведет к возникновению восточного и западного блоков и повышению рисков начала мировой войны. Малазийский экс-премьер отметил, что конфликт на Украине, который возник в результате ряда шагов западных государств, уже оказал влияние на весь мир в связи с чем выросли расходы на жизненно важные товары и начались проблемы с поставками зерна.

Мохамад назвал провокацией приглашение Украины в НАТО и предостерег страны альянса от прямого вмешательства в конфликт между Киевом и Москвой. Также он выразил уверенность в том, что в конечном итоге двум странам придется сесть за стол переговоров.

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений.