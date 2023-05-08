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00:43, 8 мая 2023Россия

Матвиенко упрекнула Запад в создании Киевом радикальных движений

Спикер Совфеда Матвиенко упрекнула Запад в создании Киевом радикальных движений
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений. Своим мнением она поделилась в своем блоге на сайте Совфеда.

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», — написала Матвиенко, отметив, что снять с себя вину за это Запад уже не сможет.

При этом, как считает сенатор, Запад делает вид, что «не слышит ничего страшного в современной украинской риторике», хотя она совершенно не изменилась со времен украинских националистов 1920-х годов, вставших впоследствии на службу третьего рейха. «Согласно этой идеологии, украинцы – это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?» — высказалась политик.

Матвиенко заявила, что даже в таких условиях Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация, а враги своих целей не достигнут.

Ранее Валентина Матвиенко выразила уверенность в завершении специальной военной операции (СВО) на Украине победой России.

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Екатерина Подвигина
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