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15:08, 30 апреля 2023Россия

Матвиенко выразила уверенность в завершении СВО на Украине победой России

Спикер Совфеда Матвиенко о победе России в спецоперации: нет сомнений, мы точно победим

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность в завершении специальной военной операции (СВО) на Украине победой России. Об этом она сообщила в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«В меня вселяет уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны», — заявила политик. Матвиенко отдельно подчеркнула, что у нее никаких нет сомнений, что «мы точно, обязательно победим».

Ранее в Кремле напомнили об одной из целей СВО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ею является недопущение вступления Украины в НАТО. «Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Сергей Равин
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