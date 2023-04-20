В Кремле напомнили об одной из целей спецоперации

Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО

Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей специальной военной операции России (СВО). Об этом в четверг, 20 апреля, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков заявил, что у Кремля нет оценок перспектив визита генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты. Она также отметила, что операция изначально не подгонялась ни под какие даты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).