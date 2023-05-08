Россиянин ограбил секс-шоп и ударил прохожего украденным кнутом

В Ногинске мужчина ограбил секс-шоп и ударил кнутом прохожего, пытавшегося его задержать

В Ногинске мужчина ограбил секс-шоп и ударил кнутом прохожего, пытавшегося его задержать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник пришел в секс-шоп и в течение 20 минут выбирал игрушки для взрослых. На кассе он схватил выбранные товары и выбежал из магазина. Одному из прохожих удалось догнать вора. Преступник ударил его украденным кнутом и скрылся.

Позже россиянин был задержан, он уже находился в розыске.

Ранее в Мытищах неизвестный напал на продавца секс-шопа. Он похитил из кассы около 8000 рублей, а также забрал у сотрудницы золотую серьгу.