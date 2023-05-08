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05:31, 8 мая 2023Мир

Бывший премьер Малайзии предупредил о риске мировой войны из-за политики США

Экс-премьер Малайзии Мохамад: антироссийская политика США подталкивает мир к мировой войне
Махатхир Мохамад

Махатхир Мохамад. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Антироссийская политика Вашингтона подталкивает общество к мировой войне, считает бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Об этом он заявил в интервью китайскому изданию Global Times.

По словам политика, американские власти своими действиями способствуют разделению мира на два враждующих блока, в частности, призывая другие страны присоединиться к антироссийским санкциям. «России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее. Возникнет противостояние между восточным и западным блоками, а это приведет к эскалации и мировой войне», — отметил он.

Мохамад также раскритиковал идею о вступлении Украины в НАТО, назвав ее провокацией. Он предупредил, что Москва примет упреждающие меры в связи с возможным присоединением страны к альянсу. При этом, добавил экс-премьер, хотя сейчас страны НАТО и не вовлечены напрямую в российско-украинский конфликт, противостояние с Россией наносит им серьезный ущерб.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что планы украинского президента Владимира Зеленского втянуть блок НАТО в военный конфликт с Россией могут привести к началу третьей мировой войны.

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Марина Совина
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