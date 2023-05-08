В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки

Представитель Эрдогана Калын заявил о наличии шансов на продление зерновой сделки

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk оценил шансы на продление зерновой сделки после 18 мая. По его словам, для этого предпринимаются определенные шаги.

«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть», — заявил он, подчеркнув, что по данному вопросу принимаются необходимые усилия.

Ранее стало известно, что анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН было перенесено на следующую неделю. Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины».