Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
06:13, 8 мая 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца

Губернатор Нижегородской области Никитин заявил о запуске круизного маршрута

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде запустили круизный маршрут по городам Золотого кольца. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, теперь у жителей и гостей города появилась возможность совершить путешествие по уникальному маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород на колесном теплоходе.

По словам Никитина, теплоход «Золотое кольцо» будет ходить по Волге и Оке.

«По сути, это возрождение "Московской кругосветки". Туристы смогут посетить города Золотого кольца, увидеть с воды достопримечательности Москвы, а потом вернуться в Нижний», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в России ко Дню Победы выпустили 10-рублевую монету с Нижним Новгородом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава разведки Украины Буданов пообещал убивать русских по всему миру. В Москве его сочли «пошедшим вразнос террористом»
Русских хакеров уличили в торговле секретными документами США
Григорий Лепс назвал себя плохим отцом
Жителей Подмосковья умилило объявление ребенка в лифте многоэтажки
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по поселку из РСЗО HIMARS
Учащихся японской школы эвакуировали из-за подозрительного запаха
Махачев оценил дебют российского бойца в UFC
В России заявили об отсутствии разъяснений США по диверсии на «Северных потоках»
В Николаеве сообщили о мобилизации всех мужчин в ВСУ
Онколог назвал людей с высоким риском развития меланомы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.