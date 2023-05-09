Число жертв пожаров в Курганской области снова выросло

ТАСС: число жертв пожаров в Курганской области выросло до 21 человека и может увеличиться

В Курганской области снова выросло число жертв масштабных природных пожаров. На данный момент стало известно о 21 погибшем, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах региона.

Там также пояснили, что число погибших может вновь увеличиться.

Ранее сообщалось о 19 погибших из-за пожаров в регионе. Кроме того, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

