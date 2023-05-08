Очевидцы рассказали о последствиях масштабных пожаров в Курганской области

Жительница Курганской области сообщила, что обстановка с пожарами нормализуется

Проживающие в Курганской области россияне рассказали о последствиях бушующих в регионе масштабных пожаров. В разговоре с «Лентой.ру» одна из местных жительниц рассказала, что обстановка нормализуется.

Ранее стало известно, что в Курганской области миновала угроза от природных пожаров в населенных пунктах. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Мы живем в СНТ Раздолье-4 Кетовского района. Вчера днем у нас отключили электричество. Интернет и телефонная связь зависали с утра. Работали на участке, посадками занимались. Знали, что пожары, была информация предыдущего дня, но не более. Интернет пробился буквально на пару минут и видим, что введен режим ЧС, что, оказывается, горит уже Тюнина, перекрыта дорога, горит Увал, а это десять минут на автомобиле до нас. От председателя информации ноль. Автомобиля нет. Насос не включить. Сумерки начались. Страшно и паника», — сообщила проживающая в Курганской области россиянка.

Но все обошлось, опасность миновала проживающая в Курганской области россиянка

Другая собеседница «Ленты.ру» рассказала, что ее дача в районе Малое Чаусово сгорела полностью.

«У нас была дача в Малое Чаусово. Все сгорело. Мама умерла год назад, и у папы была эта дача как воспоминание о маме. Папа хотел там вчера ночевать, но я ему не разрешила», — поделилась она.

Россиянка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что приехала в Курганскую область к родителям в гости на майские праздники и стала свидетельницей масштабного пожара.

«Соседи говорили разную информацию из непонятных источников, поэтому я приняла решение приблизиться к месту пожара, чтобы рассказать людям, что действительно происходит и где находится огонь. Еще до пожара примерно половина соседей в поселке Лесной покинули свои дома, в основном это были семьи с маленькими детьми», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Мы с родителями пытались помочь пожарным службам, но так как их было достаточно, наша помощь не понадобилась. А вот в ТСН Оазис, где у родителей дача, соседи до последнего отбивали свои дома, потому что это их единственное жилье очевидица пожара

Девушка добавила, что сейчас обстановка нормализуется. Она также сообщила, что крупные очаги были ликвидированы.

«Хотелось бы сказать слова благодарности МЧС, пожарным и полиции. Все действовали слаженно и стояли до конца. Также хотелось отметить, что нашей области нужна новая современная пожарная техника, самолеты ИЛ-76, чтобы они не откуда-то прилетали, а были тут, у нас», — заявила россиянка.

Другая жительница Кургана отметила, что за всю жизнь не видела настолько масштабных пожаров в области.

«Очень страшно. Вчера был просто какой-то ужас, город заволокло вечером буквально за пару минут. Много моих друзей пострадали от этого ужаса. В Смолино полностью сгорели дома у знакомых. Но есть и хорошие новости: отстояли дома в Ключах, в СТ Веснянка», — поведала она.

Ранее в Курганской области начались масштабные природные пожары. В регионе был введен режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали. Есть погибшие и раненые.

В МЧС России сообщили о локализации 6 из 13 природных пожаров, которые угрожают населенным пунктам в Курганской области. Отмечается, что один из них был полностью потушен.

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от масштабных природных пожаров в Курганской области. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков после телефонного разговора с Путиным.