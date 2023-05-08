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15:28, 8 мая 2023Россия

В Курганской области снята угроза населенным пунктам от природных пожаров

МЧС: в Курганской области миновала угроза населенным пунктам от природных пожаров

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Курганской области миновала угроза от природных пожаров в населенных пунктах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята», — заявил глава МЧС России Александр Куренков. По данным представителей МЧС, в результате совместных действий группировки сил и средств удалось предотвратить распространение огня на более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах региона.

Уточняется, что регионе продолжает действовать режим ЧС. Авиацией МЧС России совершены 29 сбросов общим объемом 360 тонн воды в целях ликвидации ландшафтного пожара на территориях области.

Ранее стало известно, что в Курганской области из-за пожаров сгорело почти четыре тысячи строений. Во время природных пожаров, которые начались в мае, в результате перехода огня на населенные пункты сгорело 300 жилых домов и 3,9 тысячи зданий.

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Екатерина Ештокина
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