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12:46, 9 мая 2023Россия

Глава МЧС рассказал о борьбе с природными пожарами в Курганской области

Куренков допустил, что сегодня удастся справиться с пожарами в Курганской области

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков выразил мнение, что с природными пожарами в Курганской области удастся справиться уже сегодня, 9 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Думаю, что сегодня мы справимся с этим», — сказал он.

Куренков добавил, что в области работает наземная группировка и задействована авиация, а также добровольцы. По его словам, лесничества и Рослесхоз также работают.

Ранее МЧС России сообщило, что в Курганской области миновала угроза от природных пожаров в населенных пунктах. В ведомстве отметили, что удалось предотвратить распространение огня на более 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах региона.

Куренков также заявил, что президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от масштабных природных пожаров в Курганской области.

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Даниил Иринин
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