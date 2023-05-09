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16:30, 9 мая 2023Наука и техника

В России рассказали о преимуществах аэростатов в бою

Эксперт Бендин раскрыл преимущества аэростатов с системой РЭБ для защиты от БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) могло бы обеспечить закрытые каналы связи и защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О преимуществах таких аппаратов рассказал исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин в беседе с MK.RU.

По его словам, аэростаты и дирижабли могли бы обеспечить раздачу локального интернета для связи и обмена данными.
«С одной стороны, это могут быть привязные аэростаты, которые не должны быть в зоне поражения, а стоять где-то за 10-20 километров от линии фронта. Это сделать несложно», — сказал эксперт.

Он добавил, что аэростаты могут также выявлять приближающиеся танки и воздушные цели, а на пилотируемых и беспилотных дирижаблях, которые будут вне прямой видимости противника, можно было бы разместить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам эксперта, такой аппарат мог бы обеспечить военным защиту от дронов.

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Бендин уточнил, что для распространенных средств противовоздушной обороны аэростаты и дирижабли «в основном радиопрозрачны».

В феврале военный эксперт Петр Бутовский писал, что в СССР строили специализированные самолеты, позволяющие перехватывать и сбивать цели на большой высоте. Они позволяли уничтожать дрейфующие аэростаты.

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Даниил Иринин
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