В Челябинской области пьяный мужчина попытался убить полицейского

В Челябинской области мужчина в нетрезвом состоянии пытался убить 23-летнего полицейского

Мужчина в нетрезвом состоянии пытался убить полицейского в городе Троицк, Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на понедельник, 8 мая. В то время 23-летний лейтенант, сотрудник правоохранительных органов, гулял со своей возлюбленной. Когда пара проходила мимо пивного магазина, к девушке начал приставать пьяный гражданин по фамилии Тряпкин.

Полицейский заступился за свою девушку. Вскоре Тряпкин выхватил нож и ударил им в голову своего оппонента. Пострадавшему пришлось применить травматический пистолет в качестве средства самообороны.

Обоих мужчин доставили в больницу. У сотрудника полиции обнаружена резаная рана головы, его жизни ничего не угрожает. В ночь происшествия он был трезв, имел разрешение на огнестрельное оружие, гулял в нерабочее время. У гражданина Тряпкина зафиксирована тупая травма брюшной полости без проникновения, от медосвидетельствования он отказался. В настоящий момент в ситуации разбираются правоохранительные органы, проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 52-летний россиянин напал на полицейского. На фигуранта ранее жаловались местные жители за хулиганство около гаражей.