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15:38, 9 мая 2023Россия

Минобороны оценило обстановку на южнодонецком и запорожском направлениях

В МО РФ заявили о ликвидации подразделений ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Ситуацию на данных направлениях оценили в Минобороны России, полная сводка опубликована в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ, располагавшимся в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области.

В пресс-службе указали, что за сутки было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, а также гаубица «Мста-Б», два автомобиля и две боевые бронированные машины.

Помимо прочего, военнослужищим удалось ликвидировать склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, который находился в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях.

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Варвара Кошечкина
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