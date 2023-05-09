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06:14, 9 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Зыбинский: российские военные уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные из группировки «Запад» уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также российские военнослужащие сорвали три попытки смены подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка.

По словам Зыбинского, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 ударили по районам сосредоточения личного состава бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.

Огнем из самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожено артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.
Кроме того, средствами ПВО уничтожен разведывательный беспилотник в районе населенного пункта Доброе Поле.

6 мая в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении.

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Марина Совина
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