Российские военные уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Зыбинский: российские военные уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Российские военные из группировки «Запад» уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также российские военнослужащие сорвали три попытки смены подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка.

По словам Зыбинского, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 ударили по районам сосредоточения личного состава бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.

Огнем из самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожено артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.

Кроме того, средствами ПВО уничтожен разведывательный беспилотник в районе населенного пункта Доброе Поле.

6 мая в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении.