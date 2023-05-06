Российские войска уничтожили четыре украинские ДРГ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Об этом сообщается в субботу, 6 мая, в официальном Telegram-канале Минобороны России.

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, ВС России также сорвали две попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское.

Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Бочково был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка были уничтожены два минометных расчета украинских военных.